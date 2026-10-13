Hamburg (dpa) – Fußball-Superstar Lionel Messi widmet in einem Werbespot für den deutschen Sportausrüster Adidas der HSV-Nachwuchsspielerin Lotta Wrede eine besondere Aufmerksamkeit. Der 39-Jährige, der zuletzt sein Abschiedsspiel für die argentinische Nationalmannschaft bestritt und für den US-Club Inter Miami spielt, präsentiert in dem Video Namen von zehn vielversprechenden Spielerinnen und Spielern.

Darunter auch das 18 Jahre alte Talent der Norddeutschen. In dem Clip werden sozusagen die nächsten Anwärter auf etwas Großes vermerkt, nachdem der Weltmeister und achtmalige Weltfußballer sich allmählich als aktiver Spieler zur Ruhe setzt.

Der HSV selbst widmete dem Thema einen Text auf seiner Website, auch mehrere Hamburger Medien berichteten darüber. Auf Messis Liste stehen unter anderem der Frankfurter Can Uzun (20) oder Arsenal-Senkrechtstarter Max Dowman (16). Neben Wrede werden auch die weiblichen Top-Talente Giovanna Waksman (17) aus Brasilien und Chloe Sarwie (17) aus England erwähnt.

HSV-Stürmerin Wrede war im Sommer auf dem Radar einiger Topclubs – unter anderem beim spanischen Spitzenclub FC Barcelona. Informationen der «Hamburger Morgenpost» zufolge hat Barcelona Wrede weiterhin auf dem Schirm.