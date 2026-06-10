Platzverweise, Eigentor und ein besonderer Auftritt von Marta: Das Freundschaftsspiel zwischen Brasilien und den USA sorgte für reichlich Gesprächsstoff.

Fortaleza (dpa) – Chaotisches Ende eines Freundschaftsspiels: In der hitzigen Schlussphase der Partie der brasilianischen Fußballerinnen gegen das Team der USA verteilte die Schiedsrichterin gleich acht Rote Karten – allerdings nur gegen die Gastgeberinnen.

Trainer Arthur Elias und drei seiner Co-Trainer wurden vom Platz gestellt. Auch die Spielerinnen Bia Zaneratto und Tarciane flogen in der hart geführten Partie vom Feld, wodurch Brasilien die Nachspielzeit nur noch zu neunt bestritt. Nach dem Schlusspfiff lief das Freundschaftsspiel dann vollkommen aus dem Ruder. Zwei weitere Brasilianerinnen sahen nach Handgreiflichkeiten noch die Rote Karte und die Schiedsrichterin musste den Platz unter Polizeischutz verlassen.

Eigentor sichert US-Team den Sieg

Das Spiel, das zur Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien diente, endete vor 55.144 Zuschauern in Fortaleza mit einem 1:0-Sieg für die US-Amerikanerinnen – durch ein Eigentor von Brasiliens Nationalspielerin Isabela.

Unter dem Jubel der Fans wurde Brasiliens Fußball-Legende Marta – inzwischen 40 Jahre alt – in der 80. Minute eingewechselt. Die sechsmalige Weltfußballerin hofft, dass sie im nächsten Jahr erneut für die Nationalmannschaft bei der Heim-WM antreten kann.