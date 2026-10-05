DFB-Frauen
Bundestrainer Wück holt Ex-Frankfurterin Anyomi
Nicole Anyomi
Nachnominiert für Länderspiele: Nicole Anyomi. (Archivbild)
Daniel Karmann. DPA

Eine Stürmerin aus London ist für die Frauen-Nationalmannschaft nachnominiert worden. Für wen sie in den Kader rutscht und wer noch ausfällt.

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Karlsruhe (dpa) – Die Ex-Frankfurterin Nicole Anyomi ist von Bundestrainer Christian Wück für die bevorstehenden Länderspiele der Frauenfußball-Nationalmannschaft nachnominiert worden. Die Stürmerin der London City Lionesses rückt für Vivien Endemann ins Aufgebot, die Liverpoolerin hatte aufgrund einer leichten Wadenverletzung absagen müssen.

Die deutsche Mannschaft bestreitet Heim-Länderspiele gegen Australien am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Karlsruhe und gegen Asienmeister Japan am 13. Oktober (17.45 Uhr/ARD) in Bremen.

Bundestrainer Wück muss neben Endemann auch auf Kapitänin Giulia Gwinn (FC Bayern) und auf die beiden Defensivspezialistinnen Kathrin Hendrich (1. FC Köln) und Rebecca Knaak (Manchester City) aus Verletzungsgründen verzichten.

Mitteilung

© dpa-infocom, dpa:261005-930-793801/1

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