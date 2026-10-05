Eine Stürmerin aus London ist für die Frauen-Nationalmannschaft nachnominiert worden. Für wen sie in den Kader rutscht und wer noch ausfällt.

Karlsruhe (dpa) – Die Ex-Frankfurterin Nicole Anyomi ist von Bundestrainer Christian Wück für die bevorstehenden Länderspiele der Frauenfußball-Nationalmannschaft nachnominiert worden. Die Stürmerin der London City Lionesses rückt für Vivien Endemann ins Aufgebot, die Liverpoolerin hatte aufgrund einer leichten Wadenverletzung absagen müssen.

Die deutsche Mannschaft bestreitet Heim-Länderspiele gegen Australien am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) in Karlsruhe und gegen Asienmeister Japan am 13. Oktober (17.45 Uhr/ARD) in Bremen.



Bundestrainer Wück muss neben Endemann auch auf Kapitänin Giulia Gwinn (FC Bayern) und auf die beiden Defensivspezialistinnen Kathrin Hendrich (1. FC Köln) und Rebecca Knaak (Manchester City) aus Verletzungsgründen verzichten.

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