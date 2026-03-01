Den Jahresauftakt muss das Nationalteam ohne seine Weltklassestürmerin Klara Bühl bestreiten. Es ist nicht der einzige Ausfall in der Auswahl von Bundestrainer Christian Wück.

Frankfurt/Main (dpa) – Ohne Klara Bühl müssen die deutschen Fußballerinnen die beiden ersten WM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien und in Norwegen bestreiten. Die Außenstürmerin vom FC Bayern fällt wegen einer Muskelverletzung aus, wie der DFB mitteilte. Auf eine Nachnominierung verzichtet Bundestrainer Christian Wück.

Untersuchung in München

Bühl habe sich die Blessur beim Vormittagstraining zugezogen und kehrt in Absprache mit ihrem Verein für weitere Untersuchungen nach München zurück. Die DFB-Auswahl spielt am Dienstag (17.45 Uhr/ARD) in Dresden gegen Slowenien und am kommenden Samstag (18.00 Uhr/ZDF) in Stavanger gegen Norwegen. Weiterer Gruppengegner auf dem Weg zu WM 2027 in Brasilien ist Österreich.

Zuvor hatten im 23-köpfigen Aufgebot des EM-Halbfinalisten bereits Sophia Kleinherne vom VfL Wolfsburg und Selina Cerci von der TSG Hoffenheim wegen Verletzungen abgesagt. Für sie rückten die Neulinge Jella Veit von Eintracht Frankfurt und Larissa Mühlhaus von Werder Bremen nach.