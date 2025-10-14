Die deutschen Fußballerinnen können in der Nations League wieder auf Kapitänin Giulia Gwinn und Lena Oberdorf bauen. Dafür fällt die Nummer 1 aus.

Frankfurt/Main (dpa) – Ohne Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger, aber mit den Rückkehrerinnen Lena Oberdorf und Giulia Gwinn geht Bundestrainer Christian Wück in das Nations-League-Halbfinale gegen Frankreich. Die 35 Jahre alte Berger vom US-Club Gotham FC fehlt wegen einer Knieverletzung, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte. Das Duo Oberdorf/Gwinn vom FC Bayern steht wieder im Kader für das Hinspiel am 24. Oktober (17.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf und das Rückspiel am 28. Oktober (21.10 Uhr/ZDF) in Caen.

Zurück im 23-köpfigen DFB-Aufgebot sind auch die lange verletzte Innenverteidigerin Bibiane Schulze Solano von Athletic Bilbao sowie die bei der EM in der Schweiz nicht nominierte Stürmerin Nicole Anyomi von Eintracht Frankfurt. Erstmals berufen wurden Torhüterin Laura Dick von der TSG Hoffenheim, Camilla Küver vom VfL Wolfsburg sowie Shekiera Martinez von West Ham United.

Aus dem EM-Kader fehlt Linda Dallmann

Aus dem Turnierkader vom Sommer nicht berücksichtigt wurde Linda Dallmann, die Münchnerin steht nur auf Abruf bereit. Angreiferin Giovanna Hoffmann von RB Leipzig fehlt nach ihrem Kreuzbandriss.

Oberdorf hatte nach über einjähriger Auszeit wegen eines Kreuzbandrisses schon vor einigen Wochen ihr Comeback bei den Bayern gegeben, fehlte dem deutschen Meister aber zuletzt leicht angeschlagen. DFB-Kapitänin Gwinn hatte sich bei der EM eine Bänderverletzung zugezogen und spielte zuletzt beim 3:1 der Münchnerinnen in Wolfsburg erstmals durch.

Die deutschen Fußballerinnen treffen am 28. November und 2. Dezember in Hin- und Rückspiel um Platz drei oder Finale auf den Gewinner aus Spanien – Schweden.