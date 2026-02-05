Zürich (dpa) - In diesem Transferfenster haben so viele Spieler wie noch nie im Winter den Club gewechselt. Wie der Fußball-Weltverband FIFA mitteilte, gab es allein bei den Männern über 5.900 Transfers bei Club-Ausgaben im Januar von 1,91 Milliarden Dollar (rund 1,61 Milliarden Euro). Verglichen mit dem alten Rekord vom Januar 2025 legten die Transfers um drei Prozent zu, während sich die Ausgaben um 18 Prozent verringerten.

Die Clubs der deutschen Männer-Bundesliga liegen bei den Ausgaben mit 106,7 Millionen Euro hinter Spitzenreiter England (307,5 Millionen Euro), Brasilien und Italien auf Rang vier. Bei den Einnahmen führt Frankreich (182 Millionen Euro) vor Italien, Brasilien, England und Spanien. Deutsche Clubs nahmen 49,8 Millionen Euro ein (Platz 11).

Ablöse-Rekord bei Fußballerinnen

Bei den Frauen gab es zwar weniger Transfers als im Vorjahr (420), dafür sind die 10 Millionen Dollar (8,5 Millionen Euro) an gezahlter Ablöse ein Rekord. Die Transfersummen stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr um satte 85 Prozent. Für einen Großteil der Ausgaben sind die Clubs der englischen Women's Super League verantwortlich. Sie investierten rund 4,2 Millionen Euro.