Nach seinem Wechsel zum AC Mailand wohnt der deutsche Nationalspieler noch im Hotel. Jetzt wurde in seinem Zimmer der Safe geknackt. Uhren und Schmuck sind weg.

Mailand (dpa) - Fußball-Nationalspieler Niclas Füllkrug ist an seinem neuen Wohnort in Mailand bestohlen worden. Aus dem Hotelzimmer, in dem der Neuzugang des AC Mailand gegenwärtig noch wohnt, entwendeten Diebe nach Angaben der italienischen Polizei Uhren und Schmuck im Wert von etwa 500.000 Euro.

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete unter Berufung auf die Polizei, dass es den unbekannten Tätern gelungen sei, in Füllkrugs Abwesenheit den Safe aufzubrechen. Der 32-Jährige habe den Einbruch am Samstag bei seiner Rückkehr ins Hotelzimmer bemerkt. Ermittler sichten den Angaben nach nun Überwachungskameras aus dem Hotel und der Nachbarschaft, um den Tätern auf die Spur zu kommen.

Füllkrug zurzeit verletzt

Der ehemalige Stürmer von Borussia Dortmund und Werder Bremen ist seit Beginn des Jahres beim italienischen Erstligisten AC Mailand unter Vertrag. Aktuell spielt er dort auf Leihbasis. Beim englischen Premiere-League-Verein West Ham United hatte sich Füllkrug nicht durchsetzen können. Für die A-Nationalmannschaft kam er bislang 24 Mal zum Einsatz. Milan spielt am Abend in der italienischen Liga daheim gegen US Lecce, Füllkrug fällt Berichten zufolge aber weiter wegen eines gebrochenen Zehs aus.