Die nächste gute Nachricht für FIFA-Präsident Gianni Infantino vor der Wahl 2027: Die zehn Mitgliedsländer des südamerikanischen Fußballverbandes stehen weiter hinter ihm - und begründen das auch.

Luque (dpa) – Die zehn Mitgliedsländer des südamerikanischen Fußballverbandes Conmebol stehen mit Blick auf die FIFA-Präsidentschaftswahl im März 2027 voll hinter Gianni Infantino. Der Conmebol-Rat bekräftigte einstimmig «seine entschiedene Unterstützung» für die Kandidatur Infantinos, wie es in einer Mitteilung nach einer Tagung hieß.

Die Unterstützung für den Präsidenten des Fußball-Weltverbandes sei dabei über die vergangenen Monate hinweg unverändert geblieben – «als Anerkennung für die Führungsstärke von Infantino und die positiven Veränderungen, die der Weltfußball in den letzten Jahren erfahren hat».

Diallo und Tashima wollen gegen Infantino antreten

Unter anderem mit seinem inzwischen gescheiterten Plan, WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen, hatte Infantino im Sommer massive Kritik ausgelöst, vor allem bei der UEFA. Trotzdem gilt er durch eine breite Machtbasis in Südamerika, Afrika und auch in Asien bei der FIFA-Präsidentschaftswahl als Favorit.

Der von der UEFA ins Rennen geschickte französische Verbandspräsident Philippe Diallo und der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima waren zuletzt offiziell als Gegenkandidaten vorgeschlagen worden. Sie wollen bei der Wahl bei dem FIFA-Kongress am 18. März 2027 in Marokkos Metropole Rabat gegen Infantino antreten.

Bei dem FIFA-Kongress sind 211 Mitgliedsverbände stimmberechtigt. Jeder Verband verfügt über eine Stimme. Für den Wahlsieg ist eine absolute Mehrheit erforderlich.