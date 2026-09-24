London (dpa) – Der frühere englische Nationalstürmer Andy Carroll hat offen über ein dunkles Kapitel seiner Vergangenheit berichtet. In seinem Buch «Owning it» schrieb der 37-Jährige: «Ich wurde sexuell missbraucht. Jetzt habe ich es gesagt. Es ist beängstigend, überhaupt daran zu denken, und bislang wussten nur sehr wenige Menschen davon.»

Carroll, der bei der EM 2012 für die Three Lions stürmte und beim Verein Dagenham & Redbridge noch aktiv ist, erzählte von dem Vorfall, der sich im Jahr 2021 ereignete. Der Stürmer spielte damals noch bei Newcastle United, zu der Belästigung kam es demnach nach einem Heimspiel. Der Täter stammte aus seinem damaligen Umfeld und sei später zu einer dreijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Er darf sich Carroll zudem nicht mehr nähern.

«Zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin»

«Es ist schwer, darüber zu sprechen, aber es hat mich genauso zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, wie all die guten Dinge. Und wenn ich mit meiner Geschichte auch nur einer Person helfen kann, dann hat es sich gelohnt», sagte der langjährige Profi, der im Nationalteam zwischen 2010 und 2012 unter anderem an der Seite von John Terry und Steven Gerrard spielte.

Carroll habe sich erst «in letzter Minute» entschieden, den Missbrauch in seinem Buch aufzugreifen und zu dokumentieren. In seiner 20 Jahre langen Karriere hat der Angreifer für neun Clubs gespielt.