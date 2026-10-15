Bo Johansson führte «Danish Dynamite» zu zwei großen Turnieren - und führt eine Statistik immer noch an. Jetzt ist der Schwede gestorben.

Kopenhagen (dpa) – Der frühere dänische Fußball-Nationaltrainer Bo Johansson ist tot. Der Schwede mit dem Spitznamen «Bosse» starb im Alter von 83 Jahren, wie der Sender TV2 unter Berufung auf Johanssons Familie berichtete. Er hatte die Dänen von 1996 bis 2000 trainiert und zur WM 1998 in Frankreich und zur EM 2000 in den Niederlanden und Belgien geführt. Das Aus im Viertelfinale 1998 gegen Brasilien ist bis heute das beste WM-Resultat der Dänen.

Johansson sei «weit mehr als nur ein kompetenter Fußballtrainer» gewesen, sagte der Fußballdirektor des dänischen Verbandes DBU, Peter Møller, der selbst unter dem Schweden gespielt hatte, zu TV2. «Er war ein herzlicher, sympathischer und anständiger Mensch, der durch seine positive Lebenseinstellung, seinen Humor und seine tiefe Menschlichkeit den dänischen Fußball auf ganz besondere Weise geprägt hat.» Der ehemalige Coach «besaß die besondere Gabe, uns Spielern den Glauben an uns selbst und aneinander zu vermitteln».

Auf Vereinsebene betreute Johansson mehrere Teams in seinem Heimatland, Norwegen, Finnland, Dänemark und Griechenland. Mit Silkeborg IF gewann er 1994 die dänische Meisterschaft, in Schweden führte er Öster IF zweimal zum Titel. Bis Ende 2010 stand der frühere Profi an der Seitenlinie, zuletzt als Co-Trainer des kleinen schwedischen Vereins Åtvidabergs FF.