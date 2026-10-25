Gerardo Seoane klagt über Schwindel und Unwohlsein. Daraufhin muss der ehemalige Bundescoach ins Krankenhaus. Dort wird eine Entzündung des Gleichgewichtsnervs im Innenohr diagnostiziert.

Bern (dpa) – Wegen eines Krankenhausaufenthalts konnte der frühere Bundesligatrainer Gerardo Seoane den Sieg seiner Young Boys nicht im heimischen Berner Wankdorf-Stadion mitverfolgen. Seine Spieler ließen sich nach dem 2:0 (2:0) im Spitzenspiel am Samstag gegen den FC St. Gallen einen Video-Anruf aus der Kabine aber nicht nehmen. Seoane, früher Coach von Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach, gab seiner Mannschaft dann gleich einen Tag frei. Da war der Jubel in der Kabine groß.

Seoane hatte zuvor die Partie seines Tabellenzweiten vor dem Fernseher verfolgen müssen. Der 47-Jährige war nach «Schwindelgefühlen und Unwohlsein» in die Klinik gebracht worden, wie der Schweizer Erstligist mitgeteilt hatte. Eine Entzündung des Gleichgewichtsnervs im Innenohr wurde diagnostiziert.

Seoane konnte das Spital am Samstagnachmittag wieder verlassen. Er befindet sich den Angaben zufolge auf dem Weg der Besserung. Im Lauf der kommenden Woche soll der Schweizer seine Arbeit wieder aufnehmen. Gegen St. Gallen vertrat ihn sein Assistent Matteo Vanetta.