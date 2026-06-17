Brest (dpa) – Der französische Fußball trauert um Fußballtrainer Eric Roy von Erstligist Stade Brest. Der in Nizza geborene Ex-Profi starb im Alter von 58 Jahren an einer Krebserkrankung. «Mit tiefer Trauer geben wir den Tod unseres Vaters und Ehemanns bekannt», teilte die Familie auf dem Instagram-Account des Trainers mit.

Dreieinhalb Jahre kämpfte Roy mit Bauchspeicheldrüsenkrebs. «Was er in den letzten Jahren erreicht hat, wird für uns außergewöhnlich bleiben. Diese schwere Zeit zu überstehen und gleichzeitig einen so traditionsreichen und erfolgreichen Verein, eine so starke Mannschaft und eine so lange Geschichte zu unterstützen, spricht Bände über den Menschen, der er war», hieß es dort weiter.

Als Profi spielte er in seiner Laufbahn etwa für Olympique Lyon und Olympique Marseille. Nach seinem Amtsantritt in Brest im Januar 2023 führte er den Club in die Champions League. 2024 traf er dabei auf Bayer 04 Leverkusen, das Spiel am 3. Spieltag der Gruppenphase endete 1:1.