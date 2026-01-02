Französischer Jungprofi bei Brand in der Schweiz verletzt

Die Brandkatastrophe in der Schweiz hat viele Opfer gefordert. Auch ein junger Fußballer aus Frankreich ist unter den Verletzten.

Metz/Crans-Montana (dpa) – Unter den Verletzten der Brandkatastrophe in Crans-Montana in der Schweiz ist auch ein Nachwuchsspieler des französischen Fußball-Erstligisten FC Metz. Nach Angaben des Clubs wurde der 19 Jahre alte Tahirys Dos Santos mit schweren Verbrennungen per Hubschrauber nach Deutschland geflogen, wo er derzeit behandelt wird.

In der Silvesternacht waren bei dem Brand in einer Bar mit Hunderten zumeist jungen Feierenden etwa 40 Menschen ums Leben gekommen, 115 weitere wurden verletzt. Rund 80 von ihnen sollen sich Berichten zufolge im kritischen Zustand befinden. Die Ermittler gehen nach eigenen Angaben von einem Unglück und nicht von einem Anschlag aus.