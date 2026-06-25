Mit 21 Jahren
Französischer Fußballer ertrinkt beim Baden in der Rhône
Die Rhône bei Lyon
Der französische Fußballer Kenzo Kies ist bei einem Badeunfall in der Rhône ertrunken. (Archivbild)
picture alliance. DPA

Auch in Frankreich gibt es Badetote infolge der europaweiten Hitzewelle. Zweitligist Guingamp trauert um ein Talent.

Lesezeit 1 Minute

Lyon (dpa) – Der französische Fußball trauert nach einem tödlichen Badeunfall um Nachwuchsspieler Kenzo Kies. Der 21-Jährige vom Zweitligisten EA Guingamp kam nahe seiner Geburtsstadt Lyon ums Leben. Kies sei am Montag mit Freunden in der Nähe bei Temperaturen um 40 Grad in der Rhône baden gewesen, berichteten französische Medien. Das Baden sei an dieser Stelle gefährlich und eigentlich verboten.

Drei Personen hätten von der Feuerwehr gerettet werden können, Kies habe sich dagegen bereits in kritischem Zustand befunden und sei später gestorben. Auch in Frankreich gibt es angesichts der großen Hitzewelle viele Badeunfälle mit Todesopfern.

Sein Club teilte den Tod in einem Post bei X mit. Andere Vereine wie die AS Monaco reagierten mit Kommentaren betroffen auf die tragische Nachricht. Auch Kies' früherer Club AS Saint-Étienne reagierte erschüttert. Dort hatte der Jungprofi, der im vorigen Somme nach Guingamp wechselte und dort in der zweiten Mannschaft spielte, sieben Jahre im Nachwuchs verbracht.

© dpa-infocom, dpa:260625-930-282283/1

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