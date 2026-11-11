Frankreich muss im Nations-League-Klassiker auf Kylian Mbappé verzichten. Nationaltrainer Zinédine Zidane gibt dennoch Entwarnung – wie steht es um den Einsatz am Sonntag?

Paris (dpa) – Frankreich muss im Fußball-Klassiker gegen Italien auf Superstar Kylian Mbappé verzichten. Der Torjäger von Real Madrid laboriert an einer Oberschenkelverletzung, teilte Nationaltrainer Zinédine Zidane mit. Es sei «ein kleines Zwicken, eine Kleinigkeit, bis Sonntag sollte es wieder passen», sagte Zidane.

Der Gruppenerste Frankreich trifft am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) am vorletzten Spieltag der Nations League in Mailand auf Verfolger Italien, das in der Tabelle drei Punkte zurück ist. Am Sonntag trifft Frankreich auf den Gruppenletzten Türkei.