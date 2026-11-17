«Es war ein Unfall», sagt Andorras Hauptanteilseigner Gerard Piqué über den Zusammenstoß von Jesús Owono und Jesús de Miguel, der danach starb. Der Torwart wird trotzdem zwölf Spiele gesperrt.

Madrid (dpa) – Der frühere spanische Fußballstar Gerard Piqué hat die Zwölf-Spiele-Sperre für Torwart Jesús Owono nach dessen schwerem Foul mit tödlichem Ausgang an Jesús de Miguel als zu hart bezeichnet. Der Torhüter vom FC Andorra werde für Konsequenzen verantwortlich gemacht, an denen er nicht schuld war, sagte Piqué in einem auf TikTok veröffentlichten Video. «Ich glaube, die Sperre muss sich nach der Aktion richten, nicht nach den Folgen», betonte der 39-Jährige, der Hauptanteilseigner des FC Andorra ist.

Beim 2:2 in der zweiten spanischen Liga zwischen dem FC Andorra und CD Teneriffa am 2. November hatte de Miguel nach dem überharten Foul einen Herzstillstand erlitten und war am Tag darauf mit nur 30 Jahren im Krankenhaus gestorben. Owono sah für sein Einsteigen die Rote Karte. Der Disziplinarausschuss des spanischen Fußballverbands verhängte anschließend die Höchststrafe von zwölf gesperrten Spielen für derartige Fouls, bei denen laut Reglement ein «gewalttätiges Verhalten» für den Gegenspieler «schädliche oder verletzende Folgen» hat.

Ein ähnlicher Vorfall am selben Wochenende habe nur drei Spielsperren nach sich gezogen, nachdem ein Spieler von Albacete einem Spieler von Sabadell bei einem Duell um den Ball gegen den Kopf getreten hatte, klagte Piqué. Zum Glück sei der Spieler nicht schwer verletzt worden oder gar gestorben.

Piqué: «Jesús wird mehr als zwölf Spiele brauchen»

«Es war ein Unfall», betonte Piqué. Spieler, ehemalige Spieler, Trainer, Torhüter – alle hätten den Zusammenstoß zwischen Owono und de Miguel so bezeichnet. «Es sind zwei Körper, die mit hoher Geschwindigkeit aufeinander zulaufen, nur auf den Ball achten und dann plötzlich zusammenstoßen», sagte er.

Owono hatte sich nach dem Tod von de Miguel tief betroffen gezeigt. Wie die Zeitung «Marca» berichtete, wurde er von Psychologen und Ärzten des Vereins betreut. Unabhängig von der Sperre werde Owono ohnehin mehr als zwölf Spiele brauchen, um wieder einsatzfähig zu sein und an Wettkämpfen teilnehmen zu können, fügte Piqué hinzu. «Jesús wird mehr als zwölf Spiele brauchen, um wieder einsatzfähig zu sein und an Wettkämpfen teilnehmen zu können», sagte Piqué.