Der Gegner und Gastgeber: Atlético Madrid. Eine schwere Aufgabe. Aber der FC Barcelona löst auch diese - wenngleich erst nach einem Rückstand.

Madrid (dpa) – Der FC Barcelona hat das Topmatch am 12. Spieltag der spanischen Fußballmeisterschaft gewonnen. Auswärts gegen Atlético Madrid setzte sich die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Hansi Flick mit 2:1 (1:1) durch. Zwei Spieltage nach dem 1:2 daheim gegen Real Madrid – der bisher einzigen Niederlage in der Liga – gerieten die Gäste durch einen Treffer von Giuliano Simeone in der 10. Minute in Rückstand.

Kurz vor der Pause glich Fermín López (45.) aus, ehe er in der 66. Minute auch den Siegtreffer erzielte. Nationalspieler Karim Adeyemi wurde kurz vor Schluss erst eingewechselt. In der Tabelle bleibt Barcelona an der Spitze mit drei Punkten Vorsprung auf Real und fünf Zählern auf Atlético, das zuletzt in der Champions League 0:2 gegen den FC Bayern verloren hatte und nun die erste Heimpleite in der Meisterschaft in dieser Saison kassierte.