Fünf Titel in zwei Jahren – und Flick hat in Barcelona weiterhin nicht genug. Der frühere Bundestrainer nimmt nun ein großes Ziel ins Visier.

Barcelona (dpa) – Hansi Flick hat seinen Vertrag als Trainer des FC Barcelona um ein weiteres Jahr bis Juni 2028 verlängert. Die Vereinbarung enthält zudem eine Option auf eine Verlängerung bis 2029, wie der alte und neue spanische Fußballmeister auf seiner Homepage mitteilte.

Der frühere Bundestrainer sei «der Architekt eines siegreichen Barça», schrieb der katalanische Club. Flick wolle diese Erfolgsgeschichte fortsetzen. «Und die Culers (wie die Fans des Vereins genannt werden) setzen darauf, dass noch viele weitere erfolgreiche Kapitel folgen werden», hieß es.

Flick hatte bereits vor einer Woche Medienberichte über eine bevorstehende Vertragsverlängerung bestätigt. «Ich bin sehr glücklich, und das Erreichte gibt mir das Vertrauen, noch ein oder zwei Jahre weiterzumachen», sagte er damals. Er habe in den zwei Jahren in Barcelona erkannt, dass er «am richtigen Ort» sei.

Flick peilt nun Gewinn der Champions League an

Barça war am 10. Mai drei Spieltage vor Saisonende durch einen 2:0-Sieg im Clásico gegen Real Madrid vorzeitig Meister geworden. Es ist der zweite Gewinn der Primera División in Serie.

In zwei Spielzeiten gewann Flick mit dem Club insgesamt fünf Titel: zweimal die Liga, zweimal den spanischen Supercup sowie einmal den Pokal. Nun peilt der 61 Jahre alte Coach auch den Gewinn der Champions League an. «Jeder träumt davon», betonte er. Als Coach des FC Bayern München hatte Flick bereits 2020 die europäische Königsklasse gewonnen.