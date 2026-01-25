Eine Halbzeit lang darf der Tabellenletzte von einer Überraschung träumen. Doch am Ende hat Real Oviedo gegen den großen FC Barcelona keine Chance.

Barcelona (dpa) – Der FC Barcelona hat die Führung in der Tabelle der spanischen Fußball-Meisterschaft zurückerobert. Der Titelverteidiger von Trainer Hansi Flick setzte sich gegen Schlusslicht Real Oviedo nach einer schwachen ersten Halbzeit noch mit 3:0 (0:0) durch. Im heimischen Camp Nou erzielten der Ex-Leipziger Dani Olmo (52. Minute), Raphinha (57.) und Lamine Yamal (74.) die Treffer für die Katalanen.

Nach 21 Spieltagen führt Barcelona mit nur einem Punkt vor Dauerrivale Real Madrid. Die Königlichen hatten sich am Samstag im Spitzenspiel beim FC Villarreal durchgesetzt. Mit dem 2:0 beim kommenden Champions-League-Gegner von Bayer Leverkusen schoben sich die Königlichen aber nur kurzzeitig an Barcelona vorbei.