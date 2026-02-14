Nach einer Niederlage in Antalya trennt sich der türkische Club von seinem deutschen Trainer - und präsentiert wenige Stunden später einen Landsmann als möglichen Nachfolger.

Samsun (dpa) - Am frühen Morgen hat der türkische Fußball-Erstligist Samsunspor die Trennung von Trainer Thomas Reis veröffentlicht - und knapp zwölf Stunden später Thorsten Fink als möglichen Nachfolger präsentiert. «Unser Verein hat mit dem erfahrenen deutschen Cheftrainer Thorsten Fink eine Grundsatzvereinbarung getroffen», teilte Samsunspor am Samstagmittag mit. Der 58-jährige Fink werde «morgen nach Samsun kommen. Weitere Entwicklungen werden zu gegebener Zeit bekanntgegeben.»

Mit «Danke Thomas» hatte der Club den 52 Jahre alten Reis um 1.27 Uhr auf der Platfform X in deutscher Sprache verabschiedet. Der ehemalige Coach des VfL Bochum und des FC Schalke 04 hatte Samsunspor zur Saison 2024/25 übernommen und in der ersten Saison auf Platz drei geführt.

Der türkische Club würdigte das Abschneiden mit dem Erreichen der Conference League in seiner Mitteilung als «historischen Erfolg». In der aktuellen Tabelle liegt Samsunspor nach der 1:3-Niederlage am Freitagabend bei Antalyaspor auf Rang sieben.