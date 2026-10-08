Manchester (dpa) – Im Finanzskandal um Manchester City hat Stürmerstar Erling Haaland seinen Club zu Geschlossenheit aufgerufen. «Wir müssen zusammenhalten und uns gegenseitig Liebe entgegenbringen. Also ja: Zusammenhalten, die Reise genießen und lächeln», sagte der norwegische Nationalspieler von Man City in einem Sky-Interview vor dem Auswärtsspiel an diesem Sonntag (17.30 Uhr) beim FC Liverpool.

Wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League wurde der zehnmalige englische Fußball-Meister von einer unabhängigen Kommission in allen 115 Anklagepunkten für schuldig befunden. Man City drohen harte Strafen bis zur Aberkennung mehrerer Meistertitel oder einem Zwangsabstieg. Der Club hat Einspruch gegen das Urteil eingelegt. «Der Verein weist die von der Premier League erhobenen Vorwürfe zurück», hatte es zuletzt in einer Stellungnahme geheißen.

Haaland: «Müssen füreinander da sein»

«Wir müssen zusammenhalten, wir müssen füreinander da sein und positiv bleiben. Egal, was im Leben passiert: Wir müssen immer ein Lächeln im Gesicht haben. Wir müssen also positiv bleiben, nach vorn schauen, versuchen, Fußballspiele zu gewinnen, und dann versuchen, die Situation und das Spiel zu genießen», sagte Haaland.

Wegen des fristgerecht eingereichten Einspruchs von Man City kann es lange Zeit dauern, bis eine endgültige Entscheidung über das Strafmaß oder einen Freispruch getroffen wird.