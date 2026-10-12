Wegen des großen Finanzskandals ist Manchester City beim Spiel in Liverpool geradezu feindselig empfangen worden. Der Trainer glaubt: Das war erst der Anfang.

Liverpool (dpa) – Nach den lautstarken Fanprotesten beim Topspiel in Liverpool erwartet Manchester Citys Trainer Enzo Maresca auch in den kommenden Wochen eine Art Spießrutenlauf bei jeder Auswärtspartie seines Teams. «Wir müssen lernen, mit diesem Lärm umzugehen», sagte der Italiener nach dem 3:0-Erfolg seines Teams. «Denn der Lärm wird uns vielleicht in allen Auswärtsspielen begleiten wegen der Situation, die wir alle kennen.»

Marescas Botschaft an sein Team ist: «Wir müssen unseren eigenen Lärm machen. Und unser Lärm ist, Spiele zu gewinnen – so wie heute.»

Die Spieler von Manchester City wurden von den Fans des FC Liverpool schon beim Betreten des Spielfelds und später bei jedem Angriff ausgebuht. Zahlreiche LFC-Anhänger hielten dazu Protestplakate hoch, die auf den Finanzskandal des großen Rivalen anspielten («Eine Generation von Fans wurde betrogen»).

Haaland: «Ich bin so stolz auf alle!»

Wegen Verstößen gegen die Finanzregeln der Premier League war City während der Länderspiel-Pause von einer unabhängigen Kommission in allen 115 Anklagepunkten für schuldig befunden worden. Dem zehnmaligen englischen Meister drohen harte Strafen bis zur Aberkennung mehrerer Meistertitel oder einem Zwangsabstieg. City weist die Vorwürfe zurück und hat Einspruch gegen das Urteil eingelegt.

Stürmerstar Erling Haaland schoss in der 65. Minute das erste Tor für Manchester. Nach dem Spiel sagte der Norweger über die feindselige Atmosphäre und die besonderen Umstände dieses Erfolgs: «Das ist ein wunderschöner Moment, der uns noch lange erhalten bleiben wird. Während des Spiels war es hart. Aber wir haben einen unglaublichen Charakter gezeigt. Ich bin so stolz auf alle!»