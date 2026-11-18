Trotz eines weiteren Herausforderers will der Japaner Kozo Tashima weiter FIFA-Präsident werden. Allerdings geht der 68-Jährige als klarer Außenseiter ins Rennen.

Tokio (dpa) – Im Machtkampf bei der FIFA hält der frühere japanische Nationalspieler Kozo Tashima an seiner Kandidatur für die Wahl zum FIFA-Präsidenten trotz der Bewerbung des französischen Verbandspräsidenten Philippe Diallo fest. Wie Japans Fußballverband mitteilte, wurde der 68-Jährige offiziell als Kandidat und damit als Herausforderer von Amtsinhaber Gianni Infantino nominiert.

«Der japanische Fußball hat seine Entwicklung auf hohen ethischen Standards und solider Organisationsführung aufgebaut. Ich möchte diese Erfahrung nutzen, um eine stärkere Führung und transparentere Organisationsführung bei der FIFA zu fördern», erklärte Tashima. Er fügte hinzu: «Wir hoffen, dass der Fußball, die beliebteste Sportart der Welt, weiterhin Träume, Hoffnung, Inspiration und Leidenschaft für Menschen rund um den Globus weckt.»

Tashima nur Außenseiter

Tashima ist Ehrenvorsitzender von Japans Fußballverband und seit 2015 Mitglied des FIFA-Councils, dem 37-köpfigen Spitzengremium der Dachorganisation. Bei der Wahl auf dem FIFA-Kongress am 18. März 2027 in Marokkos Metropole Rabat gilt der Japaner aber nur als Außenseiter.

Am Montag hatte die UEFA angekündigt, den Franzosen Diallo ins Rennen um das FIFA-Präsidentenamt zu schicken. Dem 63-Jährigen werden bessere Chancen eingeräumt als Tashima, als Favorit gilt aber Infantino. Denn Diallo hat zwar den europäischen Dachverband mit seinen 55 Mitgliedern hinter sich, doch bei insgesamt 211 stimmberechtigten Nationalverbänden reicht das nicht.

Infantino trotz massiver Kritik Favorit

Die Unterstützung für den 56 Jahre alten Infantino war zuletzt wieder deutlich gewachsen. Mit seinem gescheiterten Plan, WM-Rechte an private Investoren zu verkaufen, hatte Infantino im Sommer massive Kritik ausgelöst.

Der FIFA-Chef müht sich seither mit einigem Erfolg, die Front seiner Rivalen aufzubrechen und genügend Stimmen für einen Verbleib an der Spitze einzusammeln. Infantino hat aktuell eine breite Machtbasis in Südamerika, Afrika und Asien.