Am Mittwoch läuft die Nominierungsfrist für die FIFA-Präsidentschaftswahl ab. Die Gegner von Amtsinhaber Infantino suchen einen Bewerber. Es fällt der Name eines kaum bekannten Franzosen.

Nyon/Zürich (dpa) - Jürgen Klopp fasste mit seiner Generalkritik an Gianni Infantino die Gedanken der Opposition über den umstrittenen FIFA-Präsidenten ziemlich treffend zusammen. Es müsse möglich sein, so der Bundestrainer, einen Kandidaten zu finden, der die Geschicke des Weltverbandes integer und mit Liebe zum Fußball leiten kann.

«Ich denke, die Meinung ist mittlerweile einhellig, dass ein Wechsel sehr viel Sinn machen würde», sprach sich Klopp für ein Ende der Ära Infantino aus. Mit dieser Sichtweise schloss sich der 59-Jährige den Führungskräften beim DFB und bei der UEFA an.

Das Problem: Den Entscheidern unter den europäischen Fußball-Funktionären läuft die Zeit davon. Um Mitternacht von Mittwoch auf Donnerstag läuft die Nominierungsfrist für Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 18. März 2027 ab.

Wer dann im marokkanischen Rabat gewählt werden will, muss rasch nominiert werden. Vor einer großen UEFA-Sitzung am Dienstag wird von der englischen Zeitung «The Guardian» der französische Verbandschef Philippe Diallo als heißer Kandidat genannt.

Ist Diallo der Mr. X?

Als Infantino mit seinem WM-Investorenplan im Sommer die Fußball-Welt aufschreckte und seine Gegner erzürnte, reagierten diese mit einem klaren Plan. Ein kompetenter Bewerber sollte aufgestellt werden, um den FIFA-Boss abzulösen. Bis jetzt ist noch niemand offiziell ernannt. Der Name Diallo, ein 63 Jahre alter Funktionär ohne aktiven Fußball-Background, fällt jetzt überraschend.

Aus dem internen Zirkel der Kritiker wollte sich bisher nämlich keiner dem Machtkampf stellen. Nicht UEFA-Boss Aleksandar Ceferin, nicht der Chef der nord- und mittelamerikanischen Konföderation, Victor Montagliani, und auch nicht Norwegens kritische Funktionärin Lise Klaveness. Das Risiko einer Niederlage, die eine Karriere auch beenden kann, ist groß. Geht Diallo dieses Risiko ein?

Gesucht wurde zuletzt eine Person, die moralisch über jeden Zweifel erhaben ist und Strahlkraft in der Fußball-Welt hat. David Beckham wurde gehandelt und bislang auch Arséne Wenger. Der Franzose, auch Wunschkandidat von Klopp, hat laut Medien aber abgewinkt.

Was passiert in der verbleibenden Zeit?

Die Uhr tickt. Dem Vernehmen nach soll eine digitale Konferenz aller Präsidenten und Generalsekretäre der 55 UEFA-Verbände am Dienstag stattfinden. Die hatten schon im Oktober in Berlin getagt - ohne Ergebnis. Ohne Herausforderer werde man am Donnerstagmorgen nicht dastehen, war aus der UEFA-Zentrale zu vernehmen.

Eigentlich war die sogenannte TEP-Sitzung schon in der vergangenen Woche anberaumt gewesen. DFB-Vizechef Hans-Joachim Watzke, wie Diallo im UEFA-Exekutivkomitee, hatte bis zum Wochenende nach eigener Aussage keine entscheidenden Informationen. Er sieht Ceferin am Zug. «Der Präsident hat die Aufgabe, jetzt mit möglichen Kandidaten zu sprechen und uns das vorzustellen, nicht umgekehrt.»

Was macht Infantino?

Die Kritik im August hat Infantino ziemlich gestresst, hört man von der FIFA. Doch zuletzt wirkte der Schweizer deutlich aufgeräumter. Während die Opposition sich noch sortiert, tourt der 56-Jährige durch die Welt und macht Wahlkampf. Stimmenzusagen soll er aus Afrika, Asien, Südamerika und Ozeanien haben. Das würde zur vierten Amtszeit locker reichen. Wahlberechtigt sind beim Kongress alle 211 Nationalverbände, jeder hat eine Stimme.

Offizielle Gegenkandidaten gibt es schon. Der Japaner Kozo Tashima hat aber keine realistische Chance und ist nicht der UEFA-Mann. Eher kurios sind die Schlagzeilen um Bewerbungen des Schweizer Ex-Profis Ramon Vega oder des südafrikanischen Universitätsprofessors und früheren Sportjournalisten Peter auf der Heyde. Sie dürften schon Probleme haben, die notwendigen Unterstützerschreiben von fünf nationalen Verbänden zu präsentieren.

Wie ist der Stand bei den juristischen Auseinandersetzungen?

Diese Nachricht war wie eine Kriegserklärung unter Funktionären. Die UEFA will Infantino in der Schweiz verklagen, wegen angeblicher ungetreuer Geschäftsbesorgung. Um Beweise zu sichern, wurden Anträge vor Gerichten in den USA gestellt. Dort hatte der FIFA-Boss seinen Investorendeal an den Institutionen des Weltverbandes vorbei vorangetrieben.

Noch gibt es keine Entscheidung, ob die UEFA die Unterlagen bekommt. Abgelehnt wurde bisher nur der Antrag zweier Tochterfirmen des Weltverbands auf Verfahrensbeteiligung an der Auseinandersetzung. Gut möglich, dass in der Hauptsache erst entschieden wird, wenn der FIFA-Präsident schon gewählt ist.