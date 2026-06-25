Auch Jugendliche unter 15 Jahren spielen eine Fußball-Weltmeisterschaft. Im Oktober wird erstmals auch wieder Russland zugelassen. Der Weltverband FIFA gibt Details zu dem Jugendturnier bekannt.

Houston (dpa) – Der Fußball-Weltverband FIFA lässt Russland und Belarus wieder zu einem internationalen Turnier zu – vorerst aber nur im Juniorenbereich. An der neuen U15-Weltmeisterschaft vom 22. bis 31. Oktober in Aserbaidschan dürfen alle FIFA-Mitgliedsverbände teilnehmen, wie der Weltverband mitteilte. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur schließt diese Formulierung Russland und Belarus ein.

Infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine im März 2022 waren sämtliche russischen Mannschaften von internationalen Wettbewerben ausgeschlossen worden, diese Entscheidung traf sowohl die FIFA als auch die Europäische Fußball-Union UEFA. Theoretisch möglich wären nach jetzigem Stand bei den U15-Spielen im Oktober auch Spiele der russischen Teams gegen eine Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes.

Zweite Ausgabe mit Juniorinnen

Die zweite Ausgabe 2027 der WM für Jugendliche soll dann ausschließlich mit Juniorinnen durchgeführt werden, im Folgejahr sollen wieder alle Teams zugelassen werden. Den Ausrichter Aserbaidschan lobte die FIFA für «die erstklassige Sport- und sonstige Infrastruktur des Landes». Das Land ist auch Gastgeber der U20-WM 2027. In der U15 spielen in Deutschland Jugendliche, die im entsprechenden Kalenderjahr 14 Jahre alt werden oder bereits sind.