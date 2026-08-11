Unter Hansi Flick stieg Ronald Araujo beim FC Barcelona zum Kapitän auf, spielte zuletzt aber keine zentrale Rolle mehr. Nun geht es zum nächsten europäischen Topclub.

Liverpool (dpa) – Ronald Araujo wechselt vom spanischen Fußball-Meister FC Barcelona zum FC Liverpool. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler kommt per Leihe für eine Saison, wie beide Clubs mitteilten. Laut Medienberichten vereinbarte der englische Traditionsclub zudem eine Kaufoption in Höhe von über 50 Millionen Euro mit den Katalanen.

Araujo war erst Anfang des Jahres zum Kapitän der Mannschaft von Coach Hansi Flick ernannt worden, spielte in den Planungen des Ex-Bundestrainers aber keine zentrale Rolle mehr. Der Nationalspieler Uruguays kam 2018 nach Barcelona und absolvierte über 200 Pflichtspiele für die Katalanen.

Mit den Reds um Neu-Trainer Andoni Iraola startet Araujo am 23. August in die neue Premier-League-Saison. Erster Gegner ist auswärts Newcastle United mit dem deutschen Nationalstürmer Nick Woltemade.