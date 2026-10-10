Arsenal feiert nach Rückstand einen Heimsieg gegen Leeds und bleibt Manchester City auf den Fersen. Die Gäste müssen die erste Niederlage der Premier-League-Saison hinnehmen.

London (dpa) – Der englische Fußballmeister FC Arsenal hat nach der langen Länderspielpause das Premier-League-Spiel gegen Leeds United nach einem 0:1-Rückstand noch gedreht. Das Team um den deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz gewann vor den heimischen Fans mit 2:1 (0:0).

Leeds-Verteidiger James Justin hatte die Mannschaft des deutschen Trainers Daniel Farke in der 55. Minute in Führung gebracht. Nach dem Gegentreffer rissen die Gunners das Spiel an sich und kamen durch den Italiener Riccardo Calafiori (62.) zum Ausgleich. Bruno Guimaraes (70.) machte den Sieg für das Team von Trainer Mikel Arteta perfekt. Für Leeds ist es die erste Niederlage in dieser Premier-League-Saison.

Arsenals spanischer Trainer hatte seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag unter der Woche bis zum Sommer 2030 verlängert. Mit dem Sieg halten die Gunners in der Tabelle weiter Anschluss an Spitzenreiter Manchester City. Im ersten Spiel nach dem Bekanntwerden des Finanzskandals um Manchester City müssen die Skyblues am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) beim FC Liverpool antreten.