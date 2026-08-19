Nach nur sechs Einsätzen und 115 Minuten ist Schluss: Der frühere Weltmeister Paul Pogba und Monaco lösen den Vertrag vorzeitig auf. Wie beide Seiten die Entscheidung begründen.

Monaco (dpa) – Ex-Weltmeister Paul Pogba und die AS Monaco gehen nach einem Jahr schon wieder getrennte Wege. Der bis ursprünglich 2027 laufende Vertrag sei vorzeitig aufgelöst worden, teilte der französische Erstligist mit. Die ursprünglich gesetzten Ziele seien nach einer gemeinsamen Einschätzung nur teilweise erreicht worden, begründete Monaco die Trennung.

Pogba war im Sommer 2025 ins Fürstentum gewechselt, nachdem er zuvor vereinslos gewesen war. Bei seiner vorherigen Station Juventus Turin war Pogbas Vertrag auch schon vorzeitig aufgelöst worden. Pogba hatte im August 2023 nach einem Serie-A-Spiel zwischen Juventus und Udinese Calcio eine positive Dopingprobe abgegeben – sein Testosteronwert war zu hoch. Die B-Probe hatte das Ergebnis bestätigt.

Für die AS Monaco war Pogba dann keine wirkliche Verstärkung. Der Weltmeister von 2018 kam in der vergangenen Saison nur auf sechs Pflichtspiel-Einsätze mit insgesamt gerade einmal 115 Spielminuten. «Diesen Club und das Fürstentum zu vertreten, war eine unglaubliche Erfahrung», sagte Pogba dennoch laut Mitteilung.