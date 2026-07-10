Fünf Jahre nach dem Karriereende startet der Fußball-Weltmeister von 2014 als Assistent bei Real Madrid durch. Dafür gibt er seinen bisherigen Job bei einem Pay-TV-Sender ab.

Madrid (dpa) – Sami Khedira gehört ab sofort zum Trainerstab von Starcoach José Mourinho bei Real Madrid. Der Weltmeister von 2014 kehrt damit gut fünf Jahre nach seinem aktiven Karriereende zurück in den Profifußball – und das gleich bei einem der schillerndsten Vereine der Welt. Seinen Job als TV-Experte beim Bezahlsender DAZN gibt er dafür auf. Fotos auf der Webseite des spanischen Rekordmeisters zeigen ihn mit Mourinho und drei weiteren Mitgliedern des Trainerstabs.

«Die Aufgabe bei Real Madrid bietet mir nun die Möglichkeit, den nächsten Schritt in meiner sportlichen Laufbahn zu gehen», sagte Khedira laut Mitteilung von DAZN. Für den 39-Jährigen kommt es zum Wiedersehen mit einem seiner prägenden Trainer: Mourinho hatte den Mittelfeldspieler 2010 vom VfB Stuttgart nach Madrid geholt.

Zusammen gewannen die beiden die spanische Meisterschaft, den Pokal sowie den Supercup. Ein Jahr nach Mourinhos Weggang 2013 triumphierte Khedira unter dem neuen Real-Trainer Carlo Ancelotti zudem in der Champions League.

Stationen in Turin und Berlin

Khedira war nach seiner Zeit in Madrid (2010-2015) zu Juventus Turin (2015-2021) gegangen. Im Winter 2021 kam er zurück in die Bundesliga, wo er nach einem halben Jahr bei Hertha BSC seine Karriere beendete. Seitdem war der gebürtige Schwabe vor allem als TV-Experte aktiv.

«DAZN hat mir die Möglichkeit gegeben, den Fußball nach meiner aktiven Karriere aus einer neuen Perspektive zu erleben und meine Erfahrungen mit den Fans zu teilen», sagte Khedira zu seinem bisherigen Job. Er blicke «mit großer Freude und Wertschätzung zurück».

Neustart mit Mourinho und Khedira

DAZN-Deutschland-Chefin Alice Mascia lobte ihren ehemaligen Mitarbeiter: «Sami Khedira verkörpert genau jene herausragende Expertise und authentische Glaubwürdigkeit, die wir unseren Fans bieten möchten. Dass er sich nun dem Trainerstab von Real Madrid unter einem der erfolgreichsten Trainer der Geschichte anschließt, ist ein deutlicher Beleg für seine außergewöhnliche Qualität und sein tiefes Spielverständnis.»

Real hat eine enttäuschende Saison ohne Titel hinter sich. Die Madrilenen trennten sich zur Hälfte vom erst neu gekommenen früheren Leverkusener Meistercoach Xabi Alonso. Weil auch unter Nachfolger Alvaro Arbeloa nicht die Wende gelang, holte Clubchef Florentino Pérez die Trainer-Legende Mourinho zurück zu Real. Und der inzwischen 63-Jährige machte sich für Khedira als einen seiner Assistenten stark.