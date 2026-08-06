Fußball
Ex-Profi Forlán als Nationaltrainer Uruguays vorgestellt
Diego Forlán (M)
Diego Forlán (M) soll den uruguayischen Fußball nach vorn bringen. (Archivbild)
Lynne Sladky. DPA

2010 trumpfte Diego Forlán bei der WM in Südafrika auf und wurde zum Idol Uruguays. Nun wird der Ex-Angreifer offiziell als neuer Trainer des südamerikanischen Lands präsentiert.

Lesezeit 1 Minute

Montevideo (dpa) – Der uruguayische Fußballverband hat Ex-Stürmerstar Diego Forlán offiziell als Trainer der Nationalmannschaft vorgestellt. Der 47-Jährige wird sowohl Cheftrainer der A-Nationalmannschaft als auch der U20-Auswahl, teilte der Verband mit.

Zum ersten Mal wird der 112-malige Nationalspieler die Südamerikaner in der Länderspielpause im Herbst begleiten. Dies markiere «den Beginn einer neuen Ära, in der eines der größten Idole des Landes wieder an der Spitze steht», hieß es in der Mitteilung. Auf den sozialen Netzwerken war Forlán zu sehen, wie er ein Trainingsgelände besuchte. Dazu die Überschrift: «Die Rückkehr der Legende.»

Der Wechsel auf der Position hatte sich über mehrere Wochen angedeutet, nachdem Vorgänger Marcelo Bielsa bei der WM erfolglos geblieben war. Die «Celeste» scheiterte blamabel schon in der Vorrunde.

Einst bester WM-Spieler

Der frühere Top-Angreifer spielte in seiner Karriere unter anderem für Manchester United, FC Villareal und Atlético Madrid. 2010 hatte er durch seine fünf Treffer bei der WM in Südafrika maßgeblichen Anteil daran, dass Uruguay das Halbfinale erreichte. Damals unterlag Uruguay gegen die Niederlande mit 2:3. Im Spiel um Platz drei verloren sie mit 2:3 gegen Deutschland. Forlán wurde zum besten Spieler des Turniers gewählt.

© dpa-infocom, dpa:260806-930-494230/1

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