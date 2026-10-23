Am Montag wird der Ballon d'Or in London vergeben. Ein deutscher Ex-Nationalspieler stellt nicht nur die Auszeichnung infrage – auch der Umgang mit der Wahl ärgert ihn.

London (dpa) – Markus Babbel ist kein Freund des Ballon d'Or. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler sagte bei «ran» über die Auszeichnung: «Also ich würde grundsätzlich so eine persönliche Wahl in einem Mannschaftssport wie Fußball abschaffen.» Für Babbel ist es «der größte Clowns-Wettbewerb, den es auf der Welt gibt. Ich lache mich jedes Mal kaputt, wie dann die Leute oder zum Teil ganze Vereine beleidigt sind, wenn ihre Spieler nicht gewählt werden. Das finde ich lächerlich.»

Der Ballon d'Or wird am Montag (21.00 Uhr MEZ) in London vom französischen Fußballmagazin «France Football» in Zusammenarbeit mit der Europäischen Fußball-Union UEFA vergeben.

Bei den Männern stimmt jeweils ein Sportjournalist aus den Top-100-Nationen ab, bei den Frauen aus den Top 50. Jeder Juror wählt aus den besten 30 Spielern zehn Akteure aus und vergibt je nach Platzierung zwischen 15 Punkten und einem Punkt.