Tom Brady verabschiedet sich als Investor von Birmingham City – dabei haben die Blues gerade erst die Tabellenspitze in der zweiten englischen Liga übernommen.

Birmingham (dpa) – Football-Ikone Tom Brady ist als Investor des englischen Fußball-Zweitligisten Birmingham City ausgestiegen. Der 49 Jahre alte US-Star habe seinen Minderheitsanteil abgegeben, teilte der Traditionsclub knapp mit. Dabei steht Birmingham sportlich derzeit gut da. Die Blues übernahmen am Samstag durch ein 2:1 gegen Swansea City die Tabellenführung in der Championship.

Brady war im August 2023 über eine Partnerschaft mit der US-Investmentfirma Knighthead Capital Management bei Birmingham City eingestiegen. Der ehemalige Quarterback und siebenmalige Super-Bowl-Gewinner hatte seine aktive Karriere in der amerikanischen Profiliga NFL Anfang 2023 beendet.

2011 letztmals in der Premier League

«Der Birmingham City Football Club bedankt sich herzlich bei Tom Brady für sein Engagement und seine unerschütterliche Unterstützung des Clubs in den letzten drei Jahren», hieß es in einer Stellungnahme. In der Premier League spielte der zweimalige englische League-Cup-Sieger letztmals 2011. Dorthin möchte der Club wieder zurückkehren.

Zwischenzeitlich war der frühere englische Starspieler Wayne Rooney Trainer der Blues. Lang halten konnte sich Rooney aber nicht. Im Januar 2024 kam nach nur wenigen Wochen die Trennung. Zuvor hatte sich Brady «ein wenig besorgt über die Arbeitsmoral» des damaligen Cheftrainers Rooney geäußert.