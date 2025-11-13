Ex-Europameister-Coach Mancini geht nach Katar

2021 führte Roberto Mancini die Squadra Azzurra überraschend zum EM-Titel, in Saudi-Arabien hatte er nicht so viel Erfolg. Nun geht es für den früheren Starstürmer in Katar weiter.

Doha (dpa) – Der frühere italienische Europameister-Coach Roberto Mancini hat in Katar einen neuen Job gefunden. Der 60-Jährige unterschrieb bei Al-Sadd einen Vertrag über zweieinhalb Jahre, wie der Club auf X mitteilte.

Mancini war zuletzt Nationaltrainer in Saudi-Arabien, wo der Vertrag allerdings im Oktober vergangenen Jahres aufgelöst worden war. Zuvor hatte der frühere Starstürmer von Sampdoria Genua die italienische Nationalmannschaft 2021 bei der EM überraschend zum Titel geführt. Auch als Vereinscoach sammelte Mancini insbesondere bei Inter Mailand und Manchester City Erfolge.

Bekanntester Spieler bei Al Sadd ist der frühere Liverpool- und Hoffenheim-Stürmer Roberto Firmino. In der katarischen Liga rangiert der amtierende Meister aktuelle nur im Tabellenmittelfeld.