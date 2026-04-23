Marwin Hitz zieht die Handschuhe für immer aus: Nach Stationen bei Dortmund, Wolfsburg und Augsburg beendet der 38-Jährige im Sommer seine Profikarriere beim FC Basel.

Basel (dpa) – Der frühere Bundesliga-Torwart Marwin Hitz beendet nach dieser Saison beim FC Basel seine aktive Laufbahn. «Nach vielen unglaublich schönen, lehrreichen, tollen und manchmal auch harten Jahren im Profifußball habe ich mich dazu entschieden, meine aktive Karriere im Sommer zu beenden», teilte der 38-Jährige in einem vom FC Basel verbreiteten Statement mit. Hitz spielte unter anderem für den VfL Wolfsburg, FC Augsburg und Borussia Dortmund.

Bereits Ende Januar hatte Hitz mitgeteilt, den Schweizer Meister am Ende dieser Spielzeit zu verlassen. Damals hatte der Stammtorwart, der seit 2022 für Basel spielt, offen gelassen, wie es mit seiner Karriere weitergeht. In der Bundesliga stand Hitz 181 Mal im Tor, siebenmal durfte er in der Champions League ran.

Deutscher Meister mit Wolfsburg

Hitz gehörte zum Wolfsburger Meisterkader der Saison 2008/2009, blieb unter dem damaligen Coach Felix Magath aber ohne Einsatz. Mit dem BVB gewann er 2021 den DFB-Pokal. Seine beste Phase hatte er beim FC Augsburg, für den er von 2013 bis 2018 mehr als 150 Pflichtspiele absolvierte.