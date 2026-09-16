Der frühere Schalke- und Leipzig-Trainer Domenico Tedesco stand erst seit Juli in Bologna an der Seitenlinie. Nach sieglosen Auftritten und einer Sperre ist nun schon wieder Schluss.

Bologna (dpa) – Der frühere Bundesliga-Coach Domenico Tedesco ist nach nur wenigen Wochen beim italienischen Erstligisten FC Bologna schon wieder freigestellt worden. Das teilte der Club mit und ernannte Raffaele Palladino zu seinem Nachfolger. Tedesco, der ehemalige Trainer vom FC Schalke 04 und RB Leipzig, hatte mit Bologna in der Serie A aus den ersten vier Spielen nur einen Punkt geholt.

Anfang des Monats hatte Tedesco, der in der vergangenen Saison noch Fenerbahce Istanbul trainierte und auch schon Nationaltrainer Belgiens war, beim 2:2 gegen Sassuolo Calcio in der Nachspielzeit den Schiedsrichter verbal attackiert und auch in den Kabinen weiter gewütet. Der Trainer sah die Rote Karte und wurde daraufhin von der Liga wegen «äußerst respektlosen Verhaltens» für zwei Spiele gesperrt. Da das Team des Deutsch-Italieners auch am vergangenen Wochenende 0:1 in Neapel verlor, steht Bologna nach vier Spielen mittlerweile auf Platz 16.