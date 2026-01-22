300 Genk-Fans müssen raus: Warum die Polizei kurz vor Anpfiff den Gästeblock räumt und das Spiel fast eine Stunde verspätet startet.

Utrecht (dpa) – Kurz vor dem geplanten Anpfiff des Europa-League-Spiels zwischen dem FC Utrecht und dem KRC Genk hat die niederländische Polizei über 300 belgische Fußballfans im Gästeblock evakuiert. Grund seien erhebliche Sicherheitsbedenken gewesen, da sich ein Teil der Genk-Anhänger weder einer Identitätskontrolle noch einer Durchsuchung unterzogen habe, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf Polizeiangaben. Aufgrund der Räumung begann die Partie mit 53-minütiger Verspätung.

Eine große Gruppe der aus Belgien angereisten Fans habe sich Polizeiangaben zufolge den Kontrollen entzogen, indem sie Sicherheitsbarrieren überwanden. Die 300 evakuierten Anhänger durften das Spiel nicht im Stadion verfolgen.