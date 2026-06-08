Wie geht es Christian Eriksen? Das fragen sich alle nach dem erneuten Zusammenbruch des dänischen Fußball-Stars. Der Mittelfeldspieler gibt ein Update.

Wolfsburg (dpa) - Der dänische Fußball-Star Christian Eriksen hat seinen erneuten Zusammenbruch auf dem Spielfeld offenbar gut überstanden und sich mit einem Statement auf Instagram zu Wort gemeldet. «Ich möchte alle wissen lassen, dass es mir gut geht und ich zu Hause bei meiner Familie bin», schrieb der Profi des Zweitligisten VfL Wolfsburg.

Wie sich vermutlich jeder vorstellen könne, habe der Impuls vom Herzschrittmacher ihn und seine Familie sehr belastet, aber er wolle allen versichern, dass die Situation eine andere gewesen sei als 2021. «Ich fühle mich gut und meine Genesung hat bereits begonnen», teilte Eriksen mit. Und weiter: «Im Moment konzentriere ich mich auf meine Erholung, verbringe Zeit mit meiner Familie, fahre in den Urlaub und spiele Fußball mit meinen Kindern.»

Verband hatte zuvor Entwarnung gegeben

Zuvor hatte bereits der dänische Verband DBU ein Statement des Nationalmannschaftsarztes Morten Boesen veröffentlicht. «Ich habe heute Morgen mit Christian gesprochen und es geht ihm gut. Er ist bei seiner Familie und bei guter Laune. Es wird erwartet, dass er bald entlassen wird und nach Hause zurückkehren kann», heißt es darin.

Fünf Jahre nach seinem Herzstillstand während des EM-Spiels gegen Finnland war Eriksen bei einem Länderspiel gegen die Ukraine zum zweiten Mal auf dem Rasen zusammengebrochen. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen.

2021 musste der 34 Jahre alte Spieler des VfL Wolfsburg noch im Stadion wiederbelebt werden. Danach bekam er zur Fortsetzung seiner Karriere einen Herzschrittmacher eingesetzt. Am Sonntagabend war Eriksen schnell wieder bei Bewusstsein und konnte sogar auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der ihn in ein Krankenhaus am Spielort Odense fuhr.