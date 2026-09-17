Drittes Spiel, erstes Tor: Nick Woltemade kommt bei seinem neuen Club Juventus Turin immer besser an. Er ist aber nicht der einzige deutsche Nationalspieler, der in der Europa League trifft.

Turin (dpa) – Der deutsche Fußball-Nationalspieler Nick Woltemade hat ein erfolgreiches Startelf-Debüt für seinen neuen Verein Juventus Turin gefeiert. Beim 5:0 (3:0)-Sieg in der Europa League gegen den niederländischen Außenseiter NEC Nijmegen traf der 24 Jahre alte Stürmer in der 35. Minute per Foulelfmeter zum 3:0. Es war sein erstes Tor für Juventus. Woltemade war zu Beginn dieses Monats auf Leihbasis von Newcastle United zum italienischen Rekordmeister gewechselt.

Nach zwei Einwechselungen gegen AC Mailand und Sassuolo Calcio durfte Woltemade diesmal in einer Offensivreihe mit dem ehemaligen Stuttgarter Nicolas Gonzalez und dem von Bayer Leverkusen verpflichteten Kerim Alajbegovic beginnen. Im Angriff der Turiner ist der deutsche Nationalspieler der Konkurrent des früheren Frankfurters Randal Kolo Muani.

Auch Neu-Nationalspieler trifft für Celtic

Juventus' Trainer Luciano Spalletti sagte vor dem Anpfiff über Woltemade: «Er war bei seiner Ankunft nicht besonders gut in Form. Er muss erst noch aufgebaut werden. Wir müssen ihn spielen lassen. Er und Kolo Muani können auch zusammenspielen. Aber ich brauche während des Spiels eine echte Alternative für den Angriff.»

Wenige Stunden nach seiner ersten Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft gelang auch dem Mittelfeldspieler Mika Baur das erste Tor für seinen neuen Club Celtic Glasgow. Der Neuzugang vom SC Paderborn kassierte mit dem schottischen Meister aber eine 1:3 (1:2)-Heimniederlage gegen Ferencvaros Budapest aus Ungarn.