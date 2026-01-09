Erster Halbfinalist fix: Senegal gewinnt gegen Mali

Ein Tor reicht dem Senegal: In Überzahl zieht der Champion von 2022 als erste Mannschaft ins Halbfinale des Afrika-Cups ein.

Tanger (dpa) – Auch ohne Bayern-Stürmer Nicolas Jackson ist der Senegal ins Halbfinale des Afrika Cups eingezogen. Im ersten Viertelfinale des Turniers gewann der Champion von 2022 mit 1:0 (1:0) gegen Mali.

Das Siegtor im marokkanischen Tanger erzielte Iliman Ndiaye vom englischen Fußball-Erstligisten FC Everton in der 27. Minute. Er profitierte von einem Patzer von Torhüter Djigui Diarra. Einen deutlicheren Erfolg vergab Lamine Camara, der in der Schlussphase am Pfosten scheiterte. Jackson saß über 90 Minuten auf der Bank, der Ex-Münchner Sadio Mané spielte durch.

Wie schon in den beiden vorangegangenen Spielen kassierte Mali auch im Duell mit dem Senegal einen Platzverweis. Yves Bissouma sah kurz vor dem Seitenwechsel die Gelb-Rote Karte nach wiederholtem Foulspiel.

Zudem musste der frühere Leipziger Amadou Haidara angeschlagen vom Feld (55.). Diese Rückschläge waren letztlich nicht zu kompensieren.