Sein Kollaps bei der EM schockte vor fünf Jahren die Fußball-Welt. Jetzt ist Dänemarks Star Cristian Eriksen erneut auf dem Spielfeld zusammengebrochen.

Odense (dpa) - Erste Entwarnung für Christian Eriksen: Dänemarks Fußball-Star geht es nach seinem erneuten Zusammenbruch den Umständen entsprechend gut. «Er hat das Spielfeld aus eigener Kraft verlassen. Soweit ich das beurteilen kann, funktioniert der Herzschrittmacher einwandfrei», wird der dänische Teamarzt Morten Boesen in einer ersten Mitteilung des Verbands DBU zitiert.

Der 34-Jährige Profi des VfL Wolfsburg war beim Freundschaftsspiel der Dänen gegen die Ukraine in Odense in der 65. Minute zusammengebrochen. Der Schiedsrichter brach das Spiel beim Stand von 2:1 für die Dänen ab. Vor fünf Jahren hatte Eriksen bei der Europameisterschaft einen Herzstillstand erlitten.

Kurzzeitig bewusstlos

«Er war kurzzeitig bewusstlos, kam aber sehr schnell wieder zu sich und wir konnten rasch Kontakt zu ihm herstellen», sagte Boesen. «Nun muss er im Krankenhaus weiter untersucht werden, um die Ursache des Vorfalls zu klären. Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihm und den Ärzten im Krankenhaus.»

Mitspieler riefen sofort die dänischen Teamärzte herbei und bildeten einen Sichtschutz um ihren Kapitän. Die Zuschauer in Odense riefen lautstark «Eriksen, Eriksen». Der Wolfsburg-Profi konnte allerdings nach einer ersten Behandlung wieder aufstehen und unter dem Applaus der Zuschauer und Spieler auf eigenen Beinen zu einem Krankenwagen gehen, der auf das Stadiongelände gefahren kam.

Während der EM 2021 war Eriksen beim ersten dänischen Spiel gegen Finnland in Kopenhagen zusammengebrochen. Der Mittelfeldspieler musste noch auf dem Spielfeld reanimiert werden. 2022 setzte er seine Karriere fort, nachdem ihm unter anderem ein Defibrillator (ICD) am Herzen eingesetzt wurde,