Kylian Mbappé wollte, aber er konnte nicht mehr weiterspielen. Kurz nach dem Tor zum 1:0-Sieg in der Türkei muss er vom Platz. Trainer Zinédine Zidane klingt wenig optimistisch.

Izmit (dpa) – In die Freude über das siegreiche Debüt als französischer Fußball-Nationaltrainer mischten sich bei Zinédine Zidane die Sorgen um seinen Kapitän und Superstar. Nach seinem Tor zum 1:0-Endstand auswärts gegen die Türkei musste Kylian Mbappé verletzt vom Platz. Die Miene des Torjägers von Real Madrid war schon alles andere als zuversichtlich.

Und auch Zidane klang nicht hoffnungsvoll: «Es sieht nicht gut aus, nein, es sieht nicht gut aus.» Sie würden kein Risiko eingehen. «Er hat sich bei dem Schuss eine Überlastung im Knie zugezogen. Das ist nicht gerade ermutigend, was seine weitere Teilnahme angeht.»

Heimdebüt für Zidane ohne den Kapitän

Kurz danach kam die Bestätigung durch den Verband laut französischer Medien: Mbappé werde zur Behandlung nach Madrid zurückkehren. Er habe sich eine Sehnenverletzung zugezogen. «Unter Schmerzen», titelte die französische Sportzeitung «L'Équipe».

Mbappé wird daher in den kommenden Partien am Montag auswärts gegen Belgien sowie in Paris bei Zidanes Heimdebüt gegen Italien am 2. Oktober sowie drei Tage später wieder gegen Belgien fehlen.