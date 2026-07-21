Seine Entscheidung im EM-Viertelfinale Deutschland gegen Spanien 2024 löste Diskussionen aus. Nun beendet Schiedsrichter Anthony Taylor seine Laufbahn - weil ihm der öffentliche Druck zu groß wurde.

Berlin (dpa) – Seine Fehlentscheidung stürzte Fußball-Deutschland bei der Heim-EM 2024 ins Tal der Tränen: Der englische Schiedsrichter Anthony Taylor hat seine Karriere beendet. «Spiele auf höchstem Niveau zu leiten, war ein enormes Privileg. Doch der Druck ist immens, und die öffentliche Beobachtung ist allgegenwärtig», erklärte Taylor in einer Stellungnahme. «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, einen Schritt zurückzutreten und mich auf den nächsten Abschnitt meiner Karriere zu freuen.»

Der 47-Jährige leitete mehr als 800 Spiele unter anderem in der englischen Premier League, in europäischen Vereinswettbewerben sowie bei großen internationalen Turnieren. Deutsche Fans erinnern sich vor allem an seinen Auftritt beim EM-Viertelfinale 2024 zwischen dem DFB-Team und Spanien.

Taylor ließ Spiel nach Cucurellas Handspiel weiterlaufen

Damals hatte Spaniens Marc Cucurella in der Verlängerung einen Schuss von Jamal Musiala beim Stand von 1:1 im Strafraum klar mit der Hand gestoppt, Taylor ließ das Spiel aber weiterlaufen. Spanien gewann am Ende durch ein Tor von Mikel Merino mit 2:1 und das DFB-Team schied aus. Später räumte die Europäische Fußball-Union UEFA einen großen Schiedsrichter-Fehler bei der Partie ein.