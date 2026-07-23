Das Engagement des ehemaligen englischen Fußball-Nationalspielers Jermain Defoe beim FC Woking ist nicht von langer Dauer. Er spricht von Umständen, die ein Weitermachen nicht möglich machten.

Woking (dpa) – Nicht mal vier Monate und nur sechs Spiele – das Trainerengagement von Englands Ex-Nationalspieler Jermain Defoe beim FC Woking ist schon wieder beendet. Und das in der fünften Liga. «Der Woking Football Club bestätigt, dass sich der Verein und der Trainer der ersten Mannschaft, Jermain Defoe, einvernehmlich darauf geeinigt haben, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden», hieß es auf der Homepage des Clubs.

Gründe für die Trennung wurden nicht genannt. Defoe schrieb bei Instagram, dass es die Umstände absolut unmöglich gemacht hätten, weiterzumachen. Details nannte auch er nicht.

Bericht: Defoe rief Clubführung an

Defoe hatte den Posten erst am 1. April übernommen. Es war sein erster Job als Chefcoach, zuvor hatte er unter anderem als Jugendtrainer für Tottenham Hotspur gearbeitet. Für die Spurs hatte er auch als Profi unter anderem gespielt. Die vergangene Saison hatte Woking unter Defoes Führung in den letzten Saisonspielen auf Platz zehn beendet.

Laut der «Daily Mail» soll er am Donnerstag nicht zum Training gekommen sein und danach die Clubführung angerufen haben, dass er zurücktreten werde. Dem Bericht zufolge soll er Probleme mit einem Mitglied der Vereinsführung gehabt haben. «Wir möchten Jermain unseren aufrichtigen Dank für seinen Einsatz während seiner Zeit beim Woking Football Club aussprechen und wünschen ihm für die Zukunft viel Erfolg», hieß es in der Vereinsmitteilung.