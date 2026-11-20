Am Morgen wünschte der Club Blackpool-Trainer Ian Evatt noch alles Gute zum Geburtstag, am Nachmittag folgte die Trennung. Was hinter dem überraschenden Aus nach nur zwölf Monaten steckt.

Blackpool (dpa) – Auf diese Überraschung hätte Ian Evatt sicherlich gern verzichtet: Am Morgen gratulierte der FC Blackpool seinem Trainer noch zum Geburtstag, am Nachmittag war er seinen Job los. Besonders kurios: Via X hatte der englische Fußball-Drittligist Evatt hoch leben lassen und einen schönen Tag gewünscht. Nicht einmal sieben Stunden später verkündete man das Aus des Ex-Profis nach nur zwölf Monaten im Amt.

Nach 13 Spieltagen steht der frühere Erstligist nur auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz. Evatt war im Oktober 2025 als Nachfolger von Steve Bruce engagiert worden.

Evatt und der Club im Nordwesten Englands verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Als Spieler absolvierte der Verteidiger in sechs Jahren mehr als 250 Spiele für die Seasiders und stieg mit dem Club in die Premier League auf.