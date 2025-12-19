Elfmeter-Held von Paris Saint-Germain erleidet Handbruch

Im Interkontinental Cup glänzt Matwei Safonow mit vier parierten Elfmetern. Nun lässt eine Verletzung bei dem Torhüter aufhorchen.

Paris (dpa) – Der Elfmeter-Held vom Interkontinental Cup hat seine Glanztaten für Paris Saint-Germain wohl mit einer gebrochenen Hand vollbracht. Wie der französische Fußball-Club zwei Tage nach dem Prestigesieg gegen CR Flamengo mitteilte, hat sich Matwei Safonow die linke Hand gebrochen. Unklar ist, ob sich der 26 Jahre alte Russe die Verletzung während des Elfmeterschießens oder beim anschließenden Jubel in der Spielertraube zugezogen hat.

«Ich kann es mir nicht erklären, es ist unglaublich. Der Spieler weiß selbst nicht, wie es passiert ist», sagte Trainer Luis Enrique. Aus seiner Sicht sei es am wahrscheinlichsten, dass sich Safonow im Elfmeterschießen verletzt und mit dem Bruch weitergespielt habe.

Safonow ist bei PSG der Ersatztorwart hinter Stammkeeper Lucas Chevalier, der wegen einer Knöchelverletzung erst wieder um Anschluss ringt. Beim Interkontinental Cup am vergangenen Mittwoch hatte der russische Nationaltorhüter gleich vier Bälle vom Punkt gehalten. Dadurch gewann der Champions-League-Sieger die Trophäe durch ein 2:1 im Elfmeterschießen, nachdem es nach regulärer Spielzeit und Verlängerung 1:1 gestanden hatte.

Safonow betrieb Eigenwerbung

Mit seinen Glanztaten im Finale in Al-Rajjan (Katar) hatte Safonow reichlich Eigenwerbung betrieben. Der Kampf um die Nummer 1 im Tor des französischen Serienmeisters scheint offener denn je, nachdem der 24-jährige Chevalier den langjährigen Stammkeeper und Welttorhüter Gianluigi Donnarumma verdrängt hatte. Der Italiener wechselte zu Manchester City.

Chevalier ist nach seiner Knöchelverletzung zurück, Safonow vertrat ihn exzellent. Trainer Enrique hat auch auf dieser Position ein Luxus-Problem. Safonow habe «nicht nur seine Professionalität, sondern auch seine Persönlichkeit gezeigt», sagte der Spanier. PSG hatte im Sommer 2024 geschätzte 20 Millionen Euro Ablöse für den damaligen Profi vom russischen Club FK Krasnodar bezahlt.

In drei bis vier Wochen solle die Situation von Safonow medizinisch noch einmal neu bewertet werden, teilte der Club mit. Im Pokalspiel an diesem Samstag bei Vendée Fontenay Foot wird voraussichtlich wieder Chevalier zwischen den Pfosten bei PSG stehen.