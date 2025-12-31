Elfenbeinküste dreht 0:2 bei Vorrunden-Abschluss gegen Gabun

Aufholjagd statt Formsache: Im letzten Gruppenspiel bei der Afrikameisterschaft läuft der Titelverteidiger und deutsche WM-Kontrahent lange einem Rückstand hinterher.

Marrakesch (dpa) – Der deutsche WM-Gegner Elfenbeinküste hat die Vorrunde des Afrika Cups nach einer geglückten Aufholjagd als Gruppensieger beendet. Gegen das Team von Gabun gewann der Titelverteidiger in Marrakesch nach einem 0:2-Rückstand noch 3:2 (1:2). Damit zog die Elfenbeinküste in der Gruppe F noch an Kamerun vorbei, das im Parallelspiel 2:1 (1:1) gegen Mosambik gewann.

Gegner der Elfenbeinküste im Achtelfinale ist am 6. Januar Burkina Faso. Bei der Weltmeisterschaft 2026 ist die Mannschaft am 20. Juni in Toronto zweiter Gruppenkontrahent der DFB-Auswahl.

Profi aus Hoffenheim wird zum Matchwinner

Der Afrikameister von 2024 lag gegen den nach zwei Niederlagen chancenlosen Gruppenletzten Gabun schon nach gut 20 Minuten 0:2 hinten. Zunächst nutzte Guélor Kanga (11.) einen Fehler von Torhüter Alban Lafont, der einen Schuss nach vorn abprallen ließ. Danach erhöhte Denis Bouanga (21.) für den Außenseiter, bei dem der angeschlagene frühere Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang bereits abgereist war.

Jean-Philippe Krasso (44.) verkürzte noch vor dem Pausenpfiff für die Elfenbeinküste, zuvor traf Omar Diakité den Außenpfosten (32.). Evann Guessand (84.) köpfte kurz vor Schluss nach einem Eckball zum verdienten Ausgleich für die klar überlegenen Ivorer ein. Der erst 19-jährige Bazoumana Touré (90.+1) von der TSG Hoffenheim sorgte dann ebenfalls per Kopf sogar noch für den Sieg.