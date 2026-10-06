Der Stürmer von Bayern München zieht mit seinem Einsatz in der Nations League mit einer Torwart-Legende gleich.

London (dpa) – Stürmerstar Harry Kane ist mit seinem Einsatz in der Nations League gegen Tschechien zu Englands Rekord-Nationalspieler aufgestiegen. Der 33-Jährige vom FC Bayern München stand im Londoner Wembley Stadion zum 125. Mal für die Three Lions auf dem Rasen und zog 36 Jahre nach Peter Shiltons letztem Auftritt mit dem legendären Torhüter gleich.

Kane, der beim 7:0 über Kroatien am Samstag doppelt traf, war vor dem Tschechien-Spiel mit 89 Toren im Nationaltrikot bereits der erfolgreichste Torschütze in der Geschichte des Weltmeisters von 1966. Sein erstes Tor erzielte Kane nur 79 Sekunden nach seinem Debüt im Jahr 2015 – ebenfalls in Wembley. 2023 schnappte er sich dann den Titel als Topscorer von Wayne Rooney, der insgesamt 53-Mal für England knipste.

Auch im Spiel gegen Tschechien war Kane schon in der ersten Halbzeit wieder erfolgreich, als er das 2:0 erzielte.