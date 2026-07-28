Um Rodri und einen möglichen Wechsel zu Real Madrid gibt es Spekulationen. Der spanische Ausnahmefußballer muss nun aber erst einmal pausieren.

Manchester (dpa) – Der spanische Fußball-Weltmeister Rodri ist am Rücken operiert worden. Wie sein Club Manchester City mitteilte, habe sich der Mittelfeldspieler erfolgreich eines kleinen Eingriffs unterzogen. Rodri werde nun eine kurze Rehabilitationsphase beginnen.

Der 30-Jährige war nach dem WM-Finalsieg gegen Argentinien als bester Spieler der WM ausgezeichnet worden. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, Rodri könne zu Real Madrid wechseln. Der Ausnahmefußballer wurde in der spanischen Hauptstadt geboren. 2019 wechselte er von Atlético Madrid nach Manchester. Beim englischen Spitzenclub besitzt er noch einen Vertrag bis zum kommenden Sommer.

Der neue City-Trainer Enzo Maresca, der auf Starcoach Pep Guardiola folgte, sagte zuletzt zu den Gerüchten: «Um große Spieler gibt es immer Spekulationen, deshalb mache ich mir darüber keine Sorgen.»