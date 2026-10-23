Während Manchester United in Como 1:4 verliert, brechen Unbekannte in das Haus von Teamkapitän Bruno Fernandes ein. Nicht das erste Mal, dass Diebe in Manchester einen Fußballprofi ins Visier nehmen.

Manchester (dpa) – Nach einem Einbruch bei Manchester-United-Kapitän Bruno Fernandes ermittelt die Polizei. Wie britische Medien übereinstimmend berichten, verschafften sich Diebe Zugang zum Haus des portugiesischen Fußball-Profis, während der 32-Jährige mit Man United in Italien war. Auch Fernandes' Familie war demnach zum Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause.

Nachbarn meldeten Männer im Garten

Laut den Berichten drangen die Täter am Mittwochabend in das Anwesen in der Grafschaft Cheshire ein. Die örtliche Polizei bestätigte demnach einen Einbruch in der Gegend von Nether Alderley, nannte den Namen des Opfers aber nicht.

Ein Anrufer hatte drei unbekannte Männer im Garten eines Nachbargrundstücks gemeldet. Als die Beamten eintrafen, fehlte von den Verdächtigen jede Spur. Die Einbrecher sollen weniger als fünf Minuten im Haus gewesen sein, bevor die Polizei kam. Sie sollen mehrere Wertgegenstände gestohlen haben.

Frustrierender Abend für Fernandes

Für Fernandes war es auch sportlich ein gebrauchter Abend. Mit Manchester United verlor er zeitgleich in der Champions League mit 1:4 in Como. Nach dem Spiel sorgte er für eine Kontroverse, als er öffentlich die Taktik von Trainer Michael Carrick kritisierte.

In der Gegend Manchester nehmen Kriminelle immer wieder die Häuser von Fußball-Profis ins Visier. In den vergangenen Jahren traf es beim United-Rivalen Manchester City unter anderem Rúben Dias, Jack Grealish, Raheem Sterling und Riyad Mahrez.