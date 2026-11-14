Mário Jardel war in seinen Vereinen ein Top-Torjäger. Er spielte auch für Brasilien - aber nie bei einer WM. Wohin ihn die Ausbootung 2002 trieb, erzählt er einem Interview.

Berlin (dpa) – Der ehemalige brasilianische Top-Stürmer Mário Jardel wäre 2003 nach eigenen Angaben fast an einer Überdosis Kokain gestorben. Der mittlerweile 53-Jährige machte damals eine fußballerisch wie privat schwere Zeit durch. Trotz einer beeindruckenden Torquote im Verein war Jardel nicht vom damaligen brasilianischen Nationaltrainer Luiz Felipe Scolari in den Kader für die WM 2002 berufen worden – die Brasilien dann auch gewann mit einem Sieg im Finale gegen Deutschland.

«Bei einer WM zu spielen, war mein Lebenstraum», erinnerte sich Jardel in einem Interview der «La Gazzetta dello Sport»: Er sei in eine Depression verfallen und haben exzessiv zu trinken angefangen. Seine erste Ehefrau habe ihn zudem verlassen und es habe einen Sorgerechtsstreit gegeben.

Jardels Koks-Geständnis

«Ich hatte das Gefühl, dass mir alles entglitt, aber das Schlimmste stand mir noch bevor», sagte Jardel: «Im Sommer 2003 habe ich Kokain ausprobiert.»

Im Urlaub habe es keine Dopingkontrollen gegeben. «Es hat mir gefallen; ich fühlte mich dadurch lebendig und nicht deprimiert. Einmal blieb ich eine ganze Woche lang wach. Dann hatte ich eine Überdosis, wäre fast gestorben. Ein Freund, der bei mir war, hat mich gerettet», sagte er.

Der Traum von einem WM-Spiel im Dress des Rekordweltmeisters blieb Jardel in seiner gesamten Karriere verwehrt. Insgesamt absolvierte er auch nur zehn Länderspiele für Brasilien, ein Tor erzielte er dabei. Seine Karriere, in der er unter anderem in Portugal für den FC Porto und Sporting Lissabon viele Tore geschossen, aber auch in der Türkei (Galatasaray Istanbul), England (Bolton) oder in Italien (Ancona Calcio) gespielt hatte, beendete Jardel Anfang 2012.